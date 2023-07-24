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Разведка Британии объяснила, зачем РФ занимается военной подготовкой детей

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 09:34
Разведка Британии объяснила, зачем РФ занимается военной подготовкой детей
РОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНИЦА С АВТОМАТОМ. ФОТО РБК

Разведка Великобритании считает, что Россия усиленно проводит военную подготовку среди детей, чтобы развивать в них культуру военизированного патриотизма.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 24 июля, опубликованный в Twitter

Детали: В обзоре ведомство напоминает о планах РФ обучать школьников основам управления боевыми беспилотниками.

Как отметили в разведке, российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут включать в себя разведку местности и способы противодействия вражеским БПЛА.

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Кроме уроков по управлению БПЛА, в России школьников планируют обучать стрельбе из автомата, навыкам обращения с ручными гранатами и оказанию первой медицинской помощи.

Все это станет обязательным с 1 сентября 2023 года в программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов.

Дословно: "Усиленный акцент России на военной подготовке детей является, по большей части, попыткой культивировать культуру военизированного патриотизма, а не развивать настоящие военные способности. Однако добавление навыков управления БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как устойчивый компонент современной войны".

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Темы: ВеликобританияразведкаРосcиядети
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