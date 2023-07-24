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Внаслідок нічної атаки на Одещині постраждали 6 людей

Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 09:52
Внаслідок нічної атаки на Одещині постраждали 6 людей
фото: ТГ нардепа Олексія Гончаренка

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області пошкоджена портова інфраструктура р.Дунай, постраждали 6 людей - 4 з них госпіталізували.  

Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер

Пряма мова: "Російські терористи вчергове атакували цієї ночі Одеську область. На цей раз під прицілом портова інфраструктура р.Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.

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Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла".

Деталі: Кіпер повідомив, що через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів.

В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Вночі 24 липня сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 3 "Шахеди", внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном.

Теми: Одесаобстріл
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