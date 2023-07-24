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В результате ночной атаки в Одесской области пострадали 6 человек

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 09:52
В результате ночной атаки в Одесской области пострадали 6 человек
фото: ТГ нардепа Алексея Гончаренко

В результате вражеской атаки в Одесской области повреждена портовая инфраструктура р.Дунай, пострадали 6 человек - 4 из них госпитализированы.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Прямая речь: "Российские террористы в очередной раз атаковали этой ночью Одесскую область. На этот раз под прицелом портовая инфраструктура р.Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых - в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела".

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Детали: Кипер сообщил, что из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов.

В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 3 "Шахеды", в результате попаданий разрушен ангар с зерном.

Темы: Одессаобстрел
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