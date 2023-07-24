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Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 10:15
Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело
фото з Telegram

Нічна атака безпілотників 24 липня на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник УП в секторі безпеки та оборони

Пряма мова: "Кооперація волонтерів та структури дає добрі результати, далі буде".

Деталі: За словами джерела УП всі запущені розвідкою дрони досягли Москви (кількість не уточнюється –ред.).

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Що передувало: Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на столицю РФ, було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

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Теми: безпілотникирозвідкаРосія
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