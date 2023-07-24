Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело

Нічна атака безпілотників 24 липня на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник УП в секторі безпеки та оборони

Пряма мова: "Кооперація волонтерів та структури дає добрі результати, далі буде".

Деталі: За словами джерела УП всі запущені розвідкою дрони досягли Москви (кількість не уточнюється –ред.).

Що передувало: Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на столицю РФ, було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.