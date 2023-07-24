Атака беспилотников на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – источник

Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседник УП в секторе безопасности и обороны

Прямая речь: "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует".

Детали: По словам источника УП, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы (количество не уточняется –ред.).

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Что предшествовало: Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на столицу РФ, было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.