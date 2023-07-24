Атака беспилотников на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – источник
Понедельник, 24 июля 2023, 10:15
Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
Источник: собеседник УП в секторе безопасности и обороны
Прямая речь: "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует".
Реклама:
Детали: По словам источника УП, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы (количество не уточняется –ред.).
Что предшествовало: Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на столицу РФ, было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.