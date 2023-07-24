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"Розкрадач гробниць"-невдаха намагався викрасти прах агента НКВС Кузнєцова у Львові

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 11:30
Розкрадач гробниць-невдаха намагався викрасти прах агента НКВС Кузнєцова у Львові
фото з ТГ Садового

У Львові невідомий здійснив невдалу спробу викрасти останки з могили радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова: "Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала.

Тепер працює поліція.  Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР".

Деталі: За словами джерела УП як варіант розглядається можливість обміну праху Кузнєцова на українських військовополонених в РФ

Нагадаємо: У 2021 році Львівська міськрада відмовилася передати Росії останки радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова, який похований у Львові на Пагорбі Слави.

Знати більше: Микола Кузнєцов, він же Пауль Зіберт. Посмертна доля агента "Пуха"

Передісторія:

  • Історія з передачею останків Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися до Львівської міськради.
  • У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році росіянка Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, зверталася з таким проханням до місцевих органів Львова.
  • Кузнєцов був похований на Пагорбі Слави з великими почестями 27 липня 1960 року.

Довідково: Микола Кузнєцов – відомий радянський розвідник, агент НКВС та Герой Радянського союзу.

Він загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині.

Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю у Рівному, де він під час війни вбив та вчинив кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.

Теми: Львів
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