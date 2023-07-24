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Неудачливый "расхититель гробниц" пытался похитить прах агента НКВД Кузнецова во Львове

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 11:30
Неудачливый расхититель гробниц пытался похитить прах агента НКВД Кузнецова во Львове
фото из ТГ Садового

Во Львове неизвестный предпринял неудачную попытку похитить останки из могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная.

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Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. Относительно деталей - к ГУР".

Детали: По словам источника УП, как вариант рассматривается возможность обмена праха Кузнецова на украинских военнопленных в РФ.

Напомним: В 2021 году Львовский горсовет отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, похороненного во Львове на Холме Славы.

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Знать больше: Николай Кузнецов, он же Пауль Зиберт. Посмертная судьба агента "Пуха"

Предыстория:

  • История с передачей останков Кузнецова продолжается с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились во Львовский горсовет.
  • В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им было отказано в предоставлении останков. В 2008 году россиянка Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обращалась с такой просьбой в местные органы Львова.
  • Кузнецов был похоронен на Холме Славы с большими почестями 27 июля 1960 года.

Справка: Николай Кузнецов – известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского союза.

Он погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ровно, где он во время войны убил и совершил несколько покушений на заместителей руководителя администрации Рейхкомиссариата Эриха Коха.

Темы: Львов
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