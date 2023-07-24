Неудачливый "расхититель гробниц" пытался похитить прах агента НКВД Кузнецова во Львове

Во Львове неизвестный предпринял неудачную попытку похитить останки из могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь: "Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная.

Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. Относительно деталей - к ГУР".

Реклама:

Детали: По словам источника УП, как вариант рассматривается возможность обмена праха Кузнецова на украинских военнопленных в РФ.

Напомним: В 2021 году Львовский горсовет отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, похороненного во Львове на Холме Славы.

Знать больше: Николай Кузнецов, он же Пауль Зиберт. Посмертная судьба агента "Пуха"

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

История с передачей останков Кузнецова продолжается с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились во Львовский горсовет.

В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им было отказано в предоставлении останков. В 2008 году россиянка Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обращалась с такой просьбой в местные органы Львова.

Кузнецов был похоронен на Холме Славы с большими почестями 27 июля 1960 года.

Справка: Николай Кузнецов – известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского союза.

Он погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ровно, где он во время войны убил и совершил несколько покушений на заместителей руководителя администрации Рейхкомиссариата Эриха Коха.