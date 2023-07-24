Силовики викрили на держзраді нардепа від ОПЗЖ, у нього йдуть обшуки

фото "Опозиційна платформа — за життя"

За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру в державній зраді отримав чинний народний депутат України.

Джерело: пресслужби ДБР, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" (за даними джерела УП, це Олександр Пономарьов -ред) перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.

Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками.

За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим рф приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.

Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська, зазначають у ДБР.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону.

За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України.

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді та вручено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомляється, що наразі тривають одночасні обшуки у народного обранця, в його офісах та осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території.