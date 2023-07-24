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Силовики разоблачили в госизмене нардепа от ОПЗЖ, у него идут обыски

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 12:09
Силовики разоблачили в госизмене нардепа от ОПЗЖ, у него идут обыски
фото "Оппозиционная платформа - за жизнь"

По материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины.

Источник: пресс-службы ГБР, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики установили, что депутат нескольких созывов от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (по данным источника УП, Александр Пономарев -ред) перешел на сторону врага в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения РФ он уехал из Киева в оккупированный Бердянск.

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Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые размещались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками.

По оперативным данным, аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным РФ помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами.

Также, находившиеся в его орбите влияния местные СМИ транслируют пророссийские нарративы и пропаганду, вводя в заблуждение население Бердянска, отмечают в ГБР.

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Долгое время сам депутат оставался на оккупированной территории. Там он встретился с представителями государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрацией города, заручился их поддержкой и даже получил от них охрану.

За время работы с оккупантами народный депутат посещал временно оккупированный Крым и Россию.

Впоследствии из-за коммерческих споров с оккупантами депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене и вручено ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что продолжаются одновременные обыски у народного избранника, в его офисах и у лиц, через которых осуществлялась деятельность на оккупированной территории.

 

Темы: госизменаОПЗЖГБРСБУ
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