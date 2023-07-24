В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів - Андрющенко

Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неделі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу "Рапіра", паливнозаправники та автобуси з поки живою силою".

Деталі: За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа.

Причини такого переміщення, вважає Андрющенко, пов’язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольскькі напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.

Що було раніше: 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на східному фронті загострилася ситуація.