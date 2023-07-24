Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів - Андрющенко

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 13:43
В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів - Андрющенко
Фото: Telegram Андрющенка

Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неделі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу "Рапіра", паливнозаправники та автобуси з поки живою силою".

 

Деталі: За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа.

Реклама:
 

Причини такого переміщення, вважає Андрющенко, пов’язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольскькі напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.

Що було раніше: 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на східному фронті загострилася ситуація.

Теми: БердянськокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 01:10 Україною шириться масштабна повітряна тривога через ракети

Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

фото, доповненоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

Усі новини...
Бердянськ
На Бердянському напрямку Сили оборони просунулися на понад кілометр
Зі знищеного готелю у Бердянську всю ніч вивозили тіла російських військових – Генштаб
"Бавовна" в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова
Останні новини
04:45
оновлено від 01:10 Україною шириться масштабна повітряна тривога через ракети
04:19
На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО
03:48
Російські ракети влетіли у повітряний простір Київщини
03:11
Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС
02:35
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
01:37
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
00:58
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину: загинув чоловік
00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
23:50
Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ
23:28
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
Усі новини...
Реклама: