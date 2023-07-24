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В направлении Бердянска наблюдается самое большое движение окупантов - Андрющенко

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 13:43
В направлении Бердянска наблюдается самое большое движение окупантов - Андрющенко
Фото: Telegram Андрющенко

Российские захватчики через Мариуполь в направлении Бердянска направили по крайней мере две большие колонны с военной техникой и живой силой.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Зафиксированы по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение недели из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Грузовики с БК и прицепными пушками класса "Рапира", топливнозаправщики и автобусы с пока живой силой".

 

Детали: По его словам, это самое открытое перемещение с начала лета.

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По словам Андрющенко, причины такого перемещения, считает Андрющенко, связаны либо с пополнением лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на Бердянский и Мариупольский направления, либо это прямое пополнение на линии фронта в Запорожской области.

Что предшествовало: 16 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация.

Темы: БердянскоккупациявойнаРосcия
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