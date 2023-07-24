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Жителька Львівщини маскувала чоловіків під "волонтерів" і підвозила до кордону

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 14:17
Жителька Львівщини маскувала чоловіків під волонтерів і підвозила до кордону
фото полції

На Львівщині викрили мешканку Червонограда, яка за 6 000 доларів США яка сприяла переправленню через державний кордон військовозобов’язаних буцімто як потенційних волонтерів.

Джерело: Держприкордонслужба, прокуратура Львівщини, поліція

Деталі: Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі слідчими Золочівського районного відділу поліції Львівщини за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрили зловмисницю, яка сприяла українським чоловікам у незаконному перетинанні кордону.

 
фото дпчу

За даними слідства, 39-річна жінка за грошову винагороду зобов’язувалась виготовляти пакет фіктивних документів для перетину державного кордону. Після чого відомості відносно псевдоволонтерів-водіїв вносились до системи "Шлях".

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Для організації незаконного трансферу жінка власним авто доставляла чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину.

Свої послуги вона оцінила у 6000 доларів США з однієї людини.

ВІДЕО ДНЯ

Жінку затримали під час доставлення чергового "клієнта".

 
фото поліції

Організаторці незаконної діяльності слідчі повідомили про підозру незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Суд арештував зловмисницю.

Теми: Воєнний станкордоншахрайство
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