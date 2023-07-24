Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителька Львівщини маскувала чоловіків під "волонтерів" і підвозила до кордону

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 14:17
Жителька Львівщини маскувала чоловіків під волонтерів і підвозила до кордону
фото полції

На Львівщині викрили мешканку Червонограда, яка за 6 000 доларів США яка сприяла переправленню через державний кордон військовозобов’язаних буцімто як потенційних волонтерів.

Джерело: Держприкордонслужба, прокуратура Львівщини, поліція

Деталі: Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі слідчими Золочівського районного відділу поліції Львівщини за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрили зловмисницю, яка сприяла українським чоловікам у незаконному перетинанні кордону.

Реклама:
 
фото дпчу

За даними слідства, 39-річна жінка за грошову винагороду зобов’язувалась виготовляти пакет фіктивних документів для перетину державного кордону. Після чого відомості відносно псевдоволонтерів-водіїв вносились до системи "Шлях".

Для організації незаконного трансферу жінка власним авто доставляла чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину.

ВІДЕО ДНЯ

Свої послуги вона оцінила у 6000 доларів США з однієї людини.

Жінку затримали під час доставлення чергового "клієнта".

 
фото поліції

Організаторці незаконної діяльності слідчі повідомили про підозру незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Суд арештував зловмисницю.

Теми: Воєнний станкордоншахрайство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Воєнний стан
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну – сенатор США
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: