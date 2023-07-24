Жителька Львівщини маскувала чоловіків під "волонтерів" і підвозила до кордону

На Львівщині викрили мешканку Червонограда, яка за 6 000 доларів США яка сприяла переправленню через державний кордон військовозобов’язаних буцімто як потенційних волонтерів.

Джерело: Держприкордонслужба, прокуратура Львівщини, поліція

Деталі: Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі слідчими Золочівського районного відділу поліції Львівщини за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрили зловмисницю, яка сприяла українським чоловікам у незаконному перетинанні кордону.

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фото дпчу

За даними слідства, 39-річна жінка за грошову винагороду зобов’язувалась виготовляти пакет фіктивних документів для перетину державного кордону. Після чого відомості відносно псевдоволонтерів-водіїв вносились до системи "Шлях".

Для організації незаконного трансферу жінка власним авто доставляла чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину.

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Свої послуги вона оцінила у 6000 доларів США з однієї людини.

Жінку затримали під час доставлення чергового "клієнта".

фото поліції

Організаторці незаконної діяльності слідчі повідомили про підозру незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Суд арештував зловмисницю.