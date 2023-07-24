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Жительница Львовщины маскировала мужчин под "волонтеров" и подвозила к границе

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 14:17
Жительница Львовщины маскировала мужчин под волонтеров и подвозила к границе
фото полиции

На Львовщине разоблачили жительницу Червонограда, которая за 6 000 долларов США способствовала переправке через государственную границу военнообязанных в качестве потенциальных волонтеров.

Источник: Госпогранслужба, прокуратура Львовщины, полиция

Детали: Оперативные сотрудники Львовского пограничного отряда совместно со следователями Золочевского районного отдела полиции Львовщины при процессуальном руководстве Золочевской окружной прокуратуры разоблачили злоумышленницу, которая способствовала украинским мужчинам в незаконном пересечении границы.

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фото гпсу

По данным следствия, 39-летняя женщина за денежное вознаграждение обязывалась производить пакет фиктивных документов для пересечения государственной границы. После чего сведения о псевдоволонтерах-водителях вносились в систему "Шлях".

Для организации незаконного трансфера женщина на собственном авто доставляла мужчин в границу и давала советы по его пересечению.

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Свои услуги она оценила в 6000 долларов США по одному человеку.

Женщину задержали во время доставки очередного "клиента".

 
фото полиции

Организаторы незаконной деятельности следователи сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Суд арестовал злоумышленницу.

Темы: Военное положениеграницамошенничество
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