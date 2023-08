Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни - створює ризики для безпеки в Чорному морі.

Джерело: "Європейска правда"

Пряма мова Клауса: "Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку".

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.

Реклама: