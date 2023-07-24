Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону
Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни - створює ризики для безпеки в Чорному морі.
Джерело: "Європейска правда"
Пряма мова Клауса: "Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку".
I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023
Передісторія:
- Перед цим українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.
- Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
- Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.
- Останню атаку Росії засудило також МЗС Молдови.