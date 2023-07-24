Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 15:11
Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону
Клаус Йоганніс, фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни - створює ризики для безпеки в Чорному морі.

Джерело: "Європейска правда"

Пряма мова Клауса: "Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку".

Передісторія:

  • Перед цим українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.
  • Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
  • Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.
  • Останню атаку Росії засудило також МЗС Молдови.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РумуніяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

фото, доповненоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

фотоУже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Усі новини...
Окупанти вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту
Ігнат каже, що з ATACMS Україна могла б дістати кораблі і "Бастіони" в Криму
Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати
В напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів - Андрющенко
Останні новини
04:19
На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО
03:48
Російські ракети влетіли у повітряний простір Київщини
03:11
Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС
02:35
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
01:37
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
00:58
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину: загинув чоловік
00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
23:50
Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ
23:28
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
23:04
фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
Усі новини...
Реклама: