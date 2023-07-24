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Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 15:11
Президент Румунії засудив атаку Росії на порт Рені біля кордону
Клаус Йоганніс, фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни - створює ризики для безпеки в Чорному морі.

Джерело: "Європейска правда"

Пряма мова Клауса: "Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку".

Передісторія:

  • Перед цим українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.
  • Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
  • Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.
  • Останню атаку Росії засудило також МЗС Молдови.

Теми: РумуніяРосіяУкраїнавійна
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