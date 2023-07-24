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Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 15:11
Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы
Клаус Йоханнис, фото: Getty Images

Президент Румынии Клаус Иоганнис решительно осудил последний удар России по портовой инфраструктуре города Рени у границы страны – создает риски для безопасности в Черном море.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Клауса: "Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, таким образом, на глобальную продовольственную безопасность".

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Предистория:

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  • Перед этим украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.
  • В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.
  • Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.
  • Последнюю атаку России осудил также МИД Молдовы.

Темы: РумынияРосcияУкраинавойна
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