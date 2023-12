Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы

Президент Румынии Клаус Иоганнис решительно осудил последний удар России по портовой инфраструктуре города Рени у границы страны – создает риски для безопасности в Черном море.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Клауса: "Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, таким образом, на глобальную продовольственную безопасность".

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.