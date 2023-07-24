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Окупанти двічі за день перекривали Кримський міст для автотранспорту

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 16:00
Окупанти двічі за день перекривали Кримський міст для автотранспорту
Фото: Getty Images

Російські окупанти двічі за день спиняли рух автомобільного транспорту по Кримському мосту, але про причини у жодному з випадків не повідомили.

Джерело: створений окупантами Telegram-канал про ситуацію на мосту

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто знаходиться на мосту та в зоні огляду просили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Згодом росіяни повідомили, що "рух автотранспорту по Кримському мосту відновлено".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни вже перекривали рух на мосту 24 липня о 7 ранку.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Теми: Кримокупаціявійна
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