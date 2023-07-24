Окупанти двічі за день перекривали Кримський міст для автотранспорту
Понеділок, 24 липня 2023, 16:00
Російські окупанти двічі за день спиняли рух автомобільного транспорту по Кримському мосту, але про причини у жодному з випадків не повідомили.
Джерело: створений окупантами Telegram-канал про ситуацію на мосту
Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
Деталі: Тих, хто знаходиться на мосту та в зоні огляду просили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
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Згодом росіяни повідомили, що "рух автотранспорту по Кримському мосту відновлено".
Що було раніше:
- Росіяни вже перекривали рух на мосту 24 липня о 7 ранку.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".
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