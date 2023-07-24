Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Понедельник, 24 июля 2023, 16:00
Российские оккупанты дважды за день останавливали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, но о причинах ни в одном из случаев не сообщили.
Источник: созданный оккупантами Telegram-канал о ситуации на мосту
Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Подробности: Находящихся на мосту и в зоне осмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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Впоследствии россияне сообщили, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено".
Что предшествовало:
- Россияне уже перекрывали движение на мосту 24 июля в 7 утра.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".
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