Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта

Российские оккупанты дважды за день останавливали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, но о причинах ни в одном из случаев не сообщили.

Источник: созданный оккупантами Telegram-канал о ситуации на мосту

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Подробности: Находящихся на мосту и в зоне осмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Впоследствии россияне сообщили, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено".

Что предшествовало:

Россияне уже перекрывали движение на мосту 24 июля в 7 утра.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".