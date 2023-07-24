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Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 16:00
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Фото: Getty Images

Российские оккупанты дважды за день останавливали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, но о причинах ни в одном из случаев не сообщили.

Источник: созданный оккупантами Telegram-канал о ситуации на мосту

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Подробности: Находящихся на мосту и в зоне осмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Впоследствии россияне сообщили, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне уже перекрывали движение на мосту 24 июля в 7 утра.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Темы: Крымоккупациявойна
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