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Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 22:27
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Джерело: Зеленський по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі

Пряма мова: "Ціль - повернути весь Крим, тому що це наша суверенна територія... Керченський міст не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів і мілітаризації Кримського півострова.

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Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами міжнародного права, тому зрозуміло, що це наша ціль і будь-яку ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізовано".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася пізніше, ніж планувалося спочатку: "Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони".

Президент заявив, що попри труднощі, Україна рухається вперед.

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Пряма мова: "Ми не хотіли втрачати наших людей, наших кадрів і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони".

Передісторія:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.
  • Пізніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нічні удари по Одесі 18 липня − це "удари відплати за Кримський міст".

Теми: ЗеленськийКримокупаціяКерченський міст
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