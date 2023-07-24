У Маріуполі окупанти замінували всі мости: готуються до битви – мерія
Понеділок, 24 липня 2023, 18:41
Російські загарбники замінували всі мости у Маріуполі та облаштували біля кожного з них оборонні споруди.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь".
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Що передувало: Раніше Андрющенко повідомляв, що через Маріуполь у напрямку Бердянська спостерігається найбільший з початку літа рух військової техніки та живої сили окупантів.