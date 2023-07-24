В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты: готовятся к битве – мэрия

Российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь".

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Что предшествовало: Ранее Андрющенко сообщал, что через Мариуполь в направлении Бердянска наблюдается наибольшее с начала лета движение военной техники и живой силы оккупантов.