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В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты: готовятся к битве – мэрия

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 18:41
В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты: готовятся к битве – мэрия
один из мостов мариуполя, фото mrpl.city

Российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь".

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Что предшествовало: Ранее Андрющенко сообщал, что через Мариуполь в направлении Бердянска наблюдается наибольшее с начала лета движение военной техники и живой силы оккупантов.

Темы: Мариупольвойнадороги
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