Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР
Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить остання партія танків Leopard 2A4.
Джерело: повідомлення відомства, яке цитує "Європейська правда"
Деталі: Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.
Дослівно: "Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні".
Більше деталей: Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять – для прикордонників, решт – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).
До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).
Що цьому передувало:
- Минулого тижня Іспанія також відзвітувала про відправлення в Україну польового госпіталя, який прибув до Польщі в неділю, 23 липня.