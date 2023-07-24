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Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:52
Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР
Танк Leopard 2A4 на підприємстві GDELS-SBS. Іспанія. Березень 2023. Фото: Міноборони Іспанії

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить остання партія танків Leopard 2A4.

Джерело: повідомлення відомства, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

Дослівно: "Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні".

Більше деталей: Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять – для прикордонників, решт – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

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Теми: Іспаніятанкизброядопомога Україні
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