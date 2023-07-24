Испания отправила Украине партию Leopard 2A4 и БТ

Министерство обороны Испании отчиталось об отправке Украине партии гуманитарной и военной помощи, в которую входит последняя партия танков Leopard 2A4.

Источник: сообщение ведомства, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

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Дословно: "Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне".

Больше деталей: Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять тяжеловозов (пять - для пограничников, остальные - для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

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