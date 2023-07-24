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Понад 500 заявок на день: у МВС розповіли, як працює Єдиний реєстр зброї

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 19:26
Понад 500 заявок на день: у МВС розповіли, як працює Єдиний реєстр зброї
Ігор Клименко. фото МВС

Понад 15 тисяч українців скористалися послугами Єдиного реєстру зброї за перший місяць роботи.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба МВС

Деталі: За даними міністра, 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї за перший місяць роботи єдиного реєстру.

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Як свідчить інфографіка, оприлюднена МВС, 7209 особам було надано дозвіл на заберігання і носіння вогнепальної, травматичної та газової зброї. Було видано 4174 дозволів на придбання такої зброї. Ще 489 громадян за цей період переоформили наявну в них зброю.

Пряма мова: "Це понад 507 заявок на день. Сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%.

Наразі громадяни можуть подати документи через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї.

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Що передувало: 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

Довідково: Дозволеною для придбання зброєю, яку вносять у єдиний реєстр, в Україні є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями та спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.

Теми: зброяМВС
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