Понад 500 заявок на день: у МВС розповіли, як працює Єдиний реєстр зброї

Понад 15 тисяч українців скористалися послугами Єдиного реєстру зброї за перший місяць роботи.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба МВС

Деталі: За даними міністра, 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї за перший місяць роботи єдиного реєстру.

Як свідчить інфографіка, оприлюднена МВС, 7209 особам було надано дозвіл на заберігання і носіння вогнепальної, травматичної та газової зброї. Було видано 4174 дозволів на придбання такої зброї. Ще 489 громадян за цей період переоформили наявну в них зброю.

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Пряма мова: "Це понад 507 заявок на день. Сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%.

Наразі громадяни можуть подати документи через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї.

Ми зробили ще один крок до нового безпечного середовища в Україні. Рухаємося далі".

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Що передувало: 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

Довідково: Дозволеною для придбання зброєю, яку вносять у єдиний реєстр, в Україні є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями та спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.