Более 500 заявок в день: в МВД рассказали, как работает Единый реестр оружия

Более 15 тысяч украинцев воспользовались услугами Единого реестра оружия за первый месяц работы.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД

Детали: По данным министра, 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия за первый месяц работы единого реестра.

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Как свидетельствует инфографика, обнародованная МВД, 7209 лицам было предоставлено разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия. Было выдано 4174 разрешения на приобретение такого оружия. Еще 489 граждан за этот период переоформили имеющееся у них оружие.

Прямая речь: Это более 507 заявок в день. Сам сервис интуитивно понятен и прозрачный, поэтому количество отклоненных заявок составляет лишь 0,87%.

Граждане могут подать документы через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

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Что предшествовало: 23 июня 2023 года в Украине заработал Единый реестр оружия.

Справка: Разрешенным для приобретения оружием, которое вносят в единый реестр, в Украине является охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями и специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.