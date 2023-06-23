Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї − МВС

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 09:01
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї − МВС
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова міністра: "Сьогодні – 23 червня. Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює".

Реклама:

Деталі: За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також буде спрощена процедура отримання дозволів на зброю. 

 

Міністр повідомив, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Також у МВС створили контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 та чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot, де українці зможуть отримати відповіді на будь-які питання щодо нововведень. 

 

"Впевнено рухаємося до втілення усіх запланованих безпекових проєктів. Далі буде", − підсумував Клименко.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: зброяМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
зброя
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: