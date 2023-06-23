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В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї − МВС

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 09:01
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї − МВС
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова міністра: "Сьогодні – 23 червня. Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює".

Деталі: За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також буде спрощена процедура отримання дозволів на зброю. 

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Міністр повідомив, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Також у МВС створили контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 та чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot, де українці зможуть отримати відповіді на будь-які питання щодо нововведень. 

 

"Впевнено рухаємося до втілення усіх запланованих безпекових проєктів. Далі буде", − підсумував Клименко.

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Теми: зброяМВС
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