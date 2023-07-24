Румунські судна були в українському порту під час атаки РФ – ЗМІ
Понеділок, 24 липня 2023, 20:23
Шість румунських суден перебували в українському порту Рені під час російських ударів у ніч на понеділок.
Джерело: Mediafax, повідомляє Європейська правда
Деталі: За даними інформагентства, під час атаки дронів румунські моряки бачили і чули вибухи в порту, який знаходиться на лівому березі Дунаю.
Зазначається, що моряки та їхні судна не постраждали, а після ударів вони швидко залишили порт і дісталися правого берега, де починається територія Румунії.
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Що передувало:
- Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.
- Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
- Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.
- Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку Росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.