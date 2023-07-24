Румунські судна були в українському порту під час атаки РФ – ЗМІ

Шість румунських суден перебували в українському порту Рені під час російських ударів у ніч на понеділок.

Джерело: Mediafax, повідомляє Європейська правда

Деталі: За даними інформагентства, під час атаки дронів румунські моряки бачили і чули вибухи в порту, який знаходиться на лівому березі Дунаю.

Зазначається, що моряки та їхні судна не постраждали, а після ударів вони швидко залишили порт і дісталися правого берега, де починається територія Румунії.

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