Румынские суда были в украинском порту во время атаки РФ - СМИ

Шесть румынских судов находились в украинском порту Рени во время российских ударов в ночь на понедельник.

Источник: Mediafax, сообщает Европейская правда

Детали: По данным информагентства, во время атаки дронов румынские моряки видели и слышали взрывы в порту, который находится на левом берегу Дуная.

Отмечается, что моряки и их суда не пострадали, а после ударов они быстро покинули порт и добрались до правого берега, где начинается территория Румынии.

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