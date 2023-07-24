Румынские суда были в украинском порту во время атаки РФ - СМИ

Шесть румынских судов находились в украинском порту Рени во время российских ударов в ночь на понедельник.

Источник: Mediafax, сообщает Европейская правда

Детали: По данным информагентства, во время атаки дронов румынские моряки видели и слышали взрывы в порту, который находится на левом берегу Дуная.

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Отмечается, что моряки и их суда не пострадали, а после ударов они быстро покинули порт и добрались до правого берега, где начинается территория Румынии.

Что предшествовало:

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку России на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.