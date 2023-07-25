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МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 00:28
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС
РАФАЕЛЬ ГРОССІ, ФОТО GETTY IMAGES

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Джерело: заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Деталі: Повідомляється, що під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

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Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об'єктів на внутрішньому периметрі станції.

Пряма мова Гроссі: "Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього.

Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими – ред.) військовими.

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Однак наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції".

Більше деталей: Повідомляється також, що МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС, зокрема до енергоблоків №3 та №4, які "викликають особливий інтерес".

Нагадаємо: Російські окупанти Запорізької АЕС перевели енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Теми: МАГАТЕЗАЕСмінування
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