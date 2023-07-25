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МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 00:28
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
РАФАЭЛЬ ГРОССИ, ФОТО GETTY IMAGES

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

Источник: заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Детали: Сообщается, что во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки ЗАЭС.

Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа, и направлены в сторону от площадки.

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Отмечается, что во время обхода команда не обнаружила никаких объектов на внутреннем периметре станции.

Прямая речь Гросси: "Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри нее.

Наша команда обсудила эту конкретную находку с руководством станции, ей ответили, что это было военное решение в зоне, которая контролируется (российскими – ред.) военными.

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Однако наличие таких взрывных устройств не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции".

Больше деталей: Сообщается также, что МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС, в частности к энергоблокам №3 и №4, которые "вызывают особый интерес".

Напомним: Российские оккупанты Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

Темы: МАГАТЭЗАЭСминирование
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