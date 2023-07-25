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Обстріли Сумщини: за добу – понад 100 "прильотів"

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 00:43
Обстріли Сумщини: за добу – понад 100 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 24 липня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 101 вибух, обстрілів зазнали 17 населених пунктів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерії (3 вибухи).

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По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл ( 26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

У Краснопільскій громаді зафіксовано обстріл із САУ (6 вибухів), ствольної артилерії (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів) та артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки і ЛЕП.

По Середино-Будській громаді била ствольна артилерія (6 вибухів), був артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

ВІДЕО ДНЯ

По Білопільській громаді била ствольна артилерія (3 вибухи, 2 виходи), був мінометний обстріл (2 вибухи) і артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватних будинки, господарську будівлю.

В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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