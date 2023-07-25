Обстріли Сумщини: за добу – понад 100 "прильотів"
Протягом 24 липня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 101 вибух, обстрілів зазнали 17 населених пунктів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерії (3 вибухи).
По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл ( 26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.
У Краснопільскій громаді зафіксовано обстріл із САУ (6 вибухів), ствольної артилерії (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів) та артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки і ЛЕП.
По Середино-Будській громаді била ствольна артилерія (6 вибухів), був артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки.
По Білопільській громаді била ствольна артилерія (3 вибухи, 2 виходи), був мінометний обстріл (2 вибухи) і артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватних будинки, господарську будівлю.
В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).