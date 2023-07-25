Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"

В течение 24 июля враг совершил 24 обстрела приграничья Сумской области, зафиксирован 101 взрыв, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов), обстрелы из АГС (3 взрыва), САУ (3 взрыва), артиллерии (3 взрыва).

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По Новослободской громаде враг совершил минометный обстрел (26 взрывов). По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из САУ (6 взрывов), ствольной артиллерии (3 взрыва), минометный обстрел (13 взрывов) и артиллерийский обстрел (9 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома и ЛЭП.

По Середино-Будской громаде била ствольная артиллерия (6 взрывов), был артобстрел (2 взрыва). Повреждены 2 частных жилых дома.

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По Белопольской громаде била ствольная артиллерия (3 взрыва, 2 выхода), был минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (4 взрыва). Повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома, хозяйственная постройка.

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).