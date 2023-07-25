Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"

В течение 24 июля враг совершил 24 обстрела приграничья Сумской области, зафиксирован 101 взрыв, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

Реклама:

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов), обстрелы из АГС (3 взрыва), САУ (3 взрыва), артиллерии (3 взрыва).

По Новослободской громаде враг совершил минометный обстрел (26 взрывов). По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из САУ (6 взрывов), ствольной артиллерии (3 взрыва), минометный обстрел (13 взрывов) и артиллерийский обстрел (9 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома и ЛЭП.

ВИДЕО ДНЯ

По Середино-Будской громаде била ствольная артиллерия (6 взрывов), был артобстрел (2 взрыва). Повреждены 2 частных жилых дома.

По Белопольской громаде била ствольная артиллерия (3 взрыва, 2 выхода), был минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (4 взрыва). Повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома, хозяйственная постройка.

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).