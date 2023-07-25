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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 05:33
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці повітряну тривогу оголосили близько 2-ї години ночі, вона тривала понад 3 години. 

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Повітряну тривогу також оголошували у низці областей на сході, півночі, півдні і в центрі України, а згодом і у частині західних областей. 

Доповнено о 02:22. У низці східних і південних областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Загроза ворожої атаки зберігається у центрі, на півночі України, а також в Одеській області.

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Доповнено о 02:40. В Одеській області – відбій тривоги. Натомість тривогу оголошено у Житомирській і Вінницькій областях.

Доповнено о 03:03. Повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях.

Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 04:53. Тривогу скасовано у частині центральних та східних областях.

У Києві та в шістьох західних і центральних областях зберігається загроза атаки ворожих безпілотників. 

Доповнено о 05:33. У столиці та більшості областей – відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Теми: повітряна тривогаКиївбезпілотникиУкраїна
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