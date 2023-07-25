Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 05:33
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці повітряну тривогу оголосили близько 2-ї години ночі, вона тривала понад 3 години. 

Повітряну тривогу також оголошували у низці областей на сході, півночі, півдні і в центрі України, а згодом і у частині західних областей. 

Реклама:

Доповнено о 02:22. У низці східних і південних областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Загроза ворожої атаки зберігається у центрі, на півночі України, а також в Одеській області.

Доповнено о 02:40. В Одеській області – відбій тривоги. Натомість тривогу оголошено у Житомирській і Вінницькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 03:03. Повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях.

Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 04:53. Тривогу скасовано у частині центральних та східних областях.

У Києві та в шістьох західних і центральних областях зберігається загроза атаки ворожих безпілотників. 

Доповнено о 05:33. У столиці та більшості областей – відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Теми: повітряна тривогаКиївбезпілотникиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоОкупанти заявили про атаку України на міст біля Генічеська

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Повітряні сили пояснили, чому удари по українських аеродромах неефективні

Росія на війні втратила вже половину своїх десантників – розвідка Британії

Сили ППО знищили ввечері і вночі 30 крилатих ракет і 27 "Шахедів"

фотоНа "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Усі новини...
повітряна тривога
У низці областей – загроза ворожих безпілотників
Повітряники попередили про загрозу балістики на сході України
На сході України повітряна тривога через зліт Ту-22 в Росії
Останні новини
16:57
Унаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинуло 18 осіб, серед зниклих 7-8 дітей
16:49
У МВС просять не вважати ідею заборонити виїзд чоловіків після війни позицією міністерства
16:42
В Іраку заблокували Telegram
16:18
На Одещині внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина
16:11
фото, відеоОкупанти заявили про атаку України на міст біля Генічеська
15:51
На фронті загинув білоруський доброволець
15:43
На території Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"
15:28
фотоОкупанти повідомляють про прильоти по Чонгарському мосту
15:02
Атака на "Оленегорский горняк": експорт нафти з Новоросійська - під загрозою - FT
14:43
У Саудівській Аравії більшість із 40 країн вже визначилися, як працюватимуть заради миру – ОП
Усі новини...
Реклама: