У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог
Деталі: У столиці повітряну тривогу оголосили близько 2-ї години ночі, вона тривала понад 3 години.
Повітряну тривогу також оголошували у низці областей на сході, півночі, півдні і в центрі України, а згодом і у частині західних областей.
Доповнено о 02:22. У низці східних і південних областей оголошено відбій повітряної тривоги.
Загроза ворожої атаки зберігається у центрі, на півночі України, а також в Одеській області.
Доповнено о 02:40. В Одеській області – відбій тривоги. Натомість тривогу оголошено у Житомирській і Вінницькій областях.
Доповнено о 03:03. Повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях.
Існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.
Доповнено о 04:53. Тривогу скасовано у частині центральних та східних областях.
У Києві та в шістьох західних і центральних областях зберігається загроза атаки ворожих безпілотників.
Доповнено о 05:33. У столиці та більшості областей – відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.