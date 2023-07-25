В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины ночью 25 июля объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В столице воздушную тревогу объявили около 2 часов ночи, она продолжалась более 3 часов.

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Воздушную тревогу также объявляли в ряде областей на востоке, севере, юге и в центре Украины, а затем и в части западных областей.

Дополнено в 02:22. В ряде восточных и южных областей объявлен отбой воздушной тревоги.

Угроза вражеской атаки сохраняется в центре, на севере Украины, а также в Одесской области.

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Дополнено в 02:40. В Одесской области – отбой тревоги. В то же время тревога объявлена в Житомирской и Винницкой областях.

Дополнено в 03:03. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.

Существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили Воздушные силы.

Дополнено в 04:53. Тревога отменена в части центральных и восточных областях.

В Киеве и в шести западных и центральных областях сохраняется угроза атаки вражеских беспилотников.

Дополнено в 05:33. В столице и большинстве областей – отбой воздушной тревоги.

Напомним: Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в восточных областях. В остальных регионах существует угроза применения врагом ударных беспилотников.