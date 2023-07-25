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ISW пояснив, навіщо Путін написав статтю про вихід РФ із "зернової угоди"

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 04:34
ISW пояснив, навіщо Путін написав статтю про вихід РФ із зернової угоди
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Володимир Путін намагається пом'якшити шкоду, завдану позиціям Росії в Африці та його власній репутації після виходу РФ із "зернової угоди", атак на українські зернові і портові об'єкти та неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт. Саме для цього він опублікував 24 липня статтю, в якій пояснює вихід РФ із "зернової угоди", йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: У своїй статті Путін окреслив цілі РФ щодо встановлення партнерських відносин з Африкою та закликав до продовження "традиційно тісної співпраці на світовій арені", йдеться у звіті інституту.

Зазначається, що Путін також наголосив на важливості "безперебійного постачання продовольства" для "підтримки політичної стабільності африканських держав", звинувативши колективний Захід у використанні "зернової угоди" у своїх фінансових інтересах.

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Дослівно ISW: "Стаття Путіна з'явилася після виходу Росії із "зернової угоди та атак, внаслідок яких було знищено десятки тисяч тонн українського зерна та об'єкти, які необхідні для транспортування зерна до районів Африки, які значною мірою залежать від українського зерна.

Путін також, ймовірно, намагається пом'якшити втрачену вигоду і збентеження від неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС у Південній Африці через ордер на арешт, виданий МКС".

Теми: ПутінзерноАфрика
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