ISW объяснил, зачем Путин написал статью о выходе РФ из "зерновой сделки"

Владимир Путин пытается смягчить вред, нанесенный позициям России в Африке и его собственной репутации после выхода РФ из "зерновой сделки", атак на украинские зерновые и портовые объекты и невозможности лично принять участие в саммите БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом ордера на арест. Именно для этого он опубликовал 24 июля статью, в которой объясняет выход РФ из "зерновой сделки", говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В своей статье Путин обозначил цели РФ по установлению партнерских отношений с Африкой и призвал к продолжению "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене", говорится в отчете института.

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Отмечается, что Путин также отметил важность "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств", обвинив коллективный Запад в использовании "зерновой сделки" в своих финансовых интересах.

Дословно ISW: "Статья Путина появилась после выхода России из "зерновой сделки" и атак, в результате которых были уничтожены десятки тысяч тонн украинского зерна и объекты, необходимые для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна.

Путин также, вероятно, пытается смягчить упущенную выгоду и смущение от невозможности лично принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за ордера на арест, выданного МУС".