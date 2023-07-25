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Сили ППО знищили усі ворожі безпілотики, які летіли на Київ

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 05:17
Сили ППО знищили усі ворожі безпілотики, які летіли на Київ
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили протиповітряної оборони України виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва".

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Деталі: Попко зазначив, що у столиці обійшлося без жертв і руйнувань, дані оперативного зведення уточнюються.

Нагадаємо: Вночі 25 липня у Київській області протиповітряна оборона відбивала атаку ворожих безпілотників.

Теми: КиївППОбезпілотники
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