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Київщину атакують ворожі безпілотники, працює ППО – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 03:47
Київщину атакують ворожі безпілотники, працює ППО – ОВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FLICKR

Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках, які вночі 25 липня атакують Київську область.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працює ППО.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".

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Деталі: В адміністрації закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше про роботу ППО на підступах до Києва повідомили у КМВА.

НагадаємоУ Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Київська областьППОбезпілотники
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