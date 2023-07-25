Київщину атакують ворожі безпілотники, працює ППО – ОВА
Вівторок, 25 липня 2023, 03:47
Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках, які вночі 25 липня атакують Київську область.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працює ППО.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".
Деталі: В адміністрації закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше про роботу ППО на підступах до Києва повідомили у КМВА.
НагадаємоУ Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошено повітряну тривогу.