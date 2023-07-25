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Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, которые летели на Киев

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 05:17
Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, которые летели на Киев
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы противовоздушной обороны Украины обнаружили и сбили все воздушные цели, которые ночью 25 июля пытались атаковать Киев.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг атаковал Киев ударными БпЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц.

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Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву".

Детали: Попко отметил, что в столице обошлось без жертв и разрушений, данные оперативной сводки уточняются.

Напомним: Ночью 25 июля в Киевской области противовоздушная оборона отражала атаку вражеских беспилотников.

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Темы: КиевПВОбеспилотники
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