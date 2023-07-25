США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"

Міністерство фінансів США 24 липня ввело санкції проти міністра оборони Малі Садіо Камари та ще двох малійських військових керівників, які сприяли діяльності у своїй країні "ПВК Вагнер".

Джерело: Мінфін США

Деталі: У Мінфіні США заявили, що запровадили санкції проти міністра оборони Садіо Камари за те, що він у 2021 році здійснив кілька поїздок до РФ, щоб закріпити угоду між "Вагнером" та перехідним урядом Малі про розгортання сил найманців у країні.

Крім того, Штати ввели санкції проти начальника штабу Військово-повітряних сил Малі Алу Бої Діарра та його заступника Адама Багайоко.

"Ці посадовці зробили свій народ вразливим до дестабілізаційної діяльності та порушень прав людини з боку "ПВК Вагнер", проклавши шлях до експлуатації суверенних ресурсів своєї країни на користь діяльності "Вагнера" в Україні", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Нагадаємо: Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діяльністю російської "ПВК Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці і Судані.