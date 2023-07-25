Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 06:08
США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з Вагнером
"ПВК Вагнер". ФОТО: СПРОТИВ

Міністерство фінансів США 24 липня ввело санкції проти міністра оборони Малі Садіо Камари та ще двох малійських військових керівників, які сприяли діяльності у своїй країні "ПВК Вагнер".

Джерело: Мінфін США

Деталі: У Мінфіні США заявили, що запровадили санкції проти міністра оборони Садіо Камари за те, що він у 2021 році здійснив кілька поїздок до РФ, щоб закріпити угоду між "Вагнером" та перехідним урядом Малі про розгортання сил найманців у країні.

Крім того, Штати ввели санкції проти начальника штабу Військово-повітряних сил Малі Алу Бої Діарра та його заступника Адама Багайоко.

"Ці посадовці зробили свій народ вразливим до дестабілізаційної діяльності та порушень прав людини з боку "ПВК Вагнер", проклавши шлях до експлуатації суверенних ресурсів своєї країни на користь діяльності "Вагнера" в Україні", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Нагадаємо: Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діяльністю російської "ПВК Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці і Судані.

Теми: СШАВагнерсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ
У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій України
Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: