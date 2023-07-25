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США ввели санкции против министра обороны Мали за сотрудничество с "Вагнером"

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 06:08
США ввели санкции против министра обороны Мали за сотрудничество с Вагнером
"ЧВК Вагнер". ФОТО: СОПРОТИВЛЕНИЕ

Министерство финансов США 24 июля ввело санкции против министра обороны Мали Садио Камары и еще двух малийских военных руководителей, которые способствовали деятельности в своей стране "ЧВК Вагнер".

Источник: Минфин США

Детали: В Минфине США заявили, что ввели санкции против министра обороны Садио Камары за то, что он в 2021 году совершил несколько поездок в РФ, чтобы закрепить соглашение между "Вагнером" и переходным правительством Мали о развертывании сил наемников в стране.

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Кроме того, Штаты ввели санкции против начальника штаба Военно-воздушных сил Мали Алу Бои Диарра и его заместителя Адама Багайоко.

"Эти чиновники сделали свой народ уязвимым к дестабилизационной деятельности и нарушениям прав человека со стороны "ЧВК Вагнер", проложив путь к эксплуатации суверенных ресурсов своей страны в пользу деятельности "Вагнера" в Украине", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним: Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с деятельностью российской "ЧВК Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.

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Темы: СШАВагнерсанкции
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