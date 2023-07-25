Чотири області зазнали атаки "Шахедами", на Житомирщині влучило в інфраструктурний об'єкт

Київська, Житомирська, Черкаська і Полтавська області зазнали атаки російськими безпілотниками цієї ночі, на Житомирщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00 вівторка 25 липня

Деталі: Відомо про щонайменше трьох загиблих та 15 поранених у різних областях за минулу добу.

Київщина: вночі була повітряна тривога, під час атаки БпЛА працювало ППО, захисники збили усі ворожі цілі на підльоті до столиці.

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За попередніми даними, влучань не зафіксовано, падінь уламків в межах населених пунктів немає, постраждалі та поранені відсутні. Після падіння уламків в полі ліквідована пожежа стерні та травяного настилу.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки. Інформація попередня, дані уточнюються.

Житомирщина: 25 липня ворог атакував область дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт.

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Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Полтавщина: під час нічної атаки на території області силами ППО збито ворожий безпілотник. Інші дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Черкаська: минулої ночі ворог атакував область БпЛА. Є три влучання: два "шахеди" поцілили в поля, ще один – у порожній с/г ангар. Минулось без потерпілих і пожеж. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу – 6 обстрілів (51 вибух). Семенівська громада Новгород-Сіверського району – 14 вибухів (ймовірно обстріл із танку), 2 вибухів від мін, 6 вибухів від артилерії. Новгород-Сіверська громада – 23 вибухи від САУ. Сновська громада Корюківського району – 5 вибухів від мін. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 5 обстрілів, зафіксовано 41 вибух. Військові РФ обстріляли 4 населених пункти у територіальних громадах: Краснопільскій, Білопільській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У понеділок ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області. Пошкоджено будинки, господарчі споруди, ЛЕП.

Дніпропетровщина: двічі за ніч війська РФ обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджено 2 приватні будинки і 3 господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Минулося без постраждалих.

24 липня під ворожим ударом була Синельниківщина. Надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів. Терористи цілили по полю з пшеницею. Пожежі вдалося уникнути, жертв немає.

Запорізька область: 70 ударів по 19 населених пунктах області наніс ворог за минулу добу. 59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту.

Крім цього, зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, 2 РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також 2 удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному.

Внаслідок ворожого обстрілу у м. Гуляйполе загинула 82-річна жінка. Зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок Богодухівського району і Піщане Чугуївського району. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча Харківського району, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне та Кислівка.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Піщане Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 і 48 років. Стан легкий, без госпіталізації.

24 липня росіяни з мінометів обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. Знищено майно ГУ Нацполіції в Луганській області. Постраждалих серед особового складу немає.

Луганщина: минулої доби ворожа авіація працювала поблизу Білогорівки. Від артилерійського вогню знов постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 143 обстріли( 690 снарядів).

Донеччина: за добу по області 2 загиблих (у тому числі – десятирічна дитина), 10 поранених (з них четверо – діти). Ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів, застосувавши авіаудари "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами, артилерію.

Обстріляні населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Курахове, с. Дружба, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 5 – багатоквартирних), 2 магазини, школа інтернат, котельня, 3 гаражі, будівля депо, кафе.

Миколаївщина: в понеділок ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 46 обстрілів (250 снарядів). Росіяни влучили в райони 27 населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Берислава 2 людини дістали поранення.