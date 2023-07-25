Четыре области подверглись атаке "Шахедами", на Житомирщине попало в инфраструктурный объект

Киевская, Житомирская, Черкасская и Полтавская области подверглись атаке российскими беспилотниками этой ночью, на Житомирщине поврежден инфраструктурный объект.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 25 июля

Детали: Известно о по меньшей мере троих погибших и 15 раненых в разных областях за минувшие сутки.

Реклама:

Киевщина: ночью была воздушная тревога, во время атаки БпЛА работало ПВО, защитники сбили все вражеские цели на подлете к столице.

По предварительным данным, попаданий не зафиксировано, падений обломков в пределах населенных пунктов нет, пострадавшие и раненые отсутствуют. После падения обломков в поле ликвидирован пожар стерни и травяного настила.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки. Информация предварительная, данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Житомирская область: 25 июля враг атаковал область дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект.

Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Полтавщина: во время ночной атаки на территории области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Другие данные о последствиях атаки уточняются.

Черкасская область: минувшей ночью враг атаковал область БПЛА. Есть три попадания: два "шахеда" попали в поля, еще один – в пустой с/х ангар. Обошлось без пострадавших и пожаров. Данные уточняются.

Черниговщина: за сутки – 6 обстрелов (51 взрыв). Семеновская община Новгород-Северского района – 14 взрывов (вероятно обстрел из танка), 2 взрыва от мин, 6 взрывов от артиллерии. Новгород-Северская община – 23 взрыва от САУ. Сновская община Корюковского района – 5 взрывов от мин. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 5 обстрелов, зафиксирован 41 взрыв. Военные РФ обстреляли 4 населенных пункта в территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Шалыгинской. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

В понедельник враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов в семи территориальных общинах области. Повреждены дома, хозяйственные постройки, ЛЭП.

Днепропетровщина: дважды за ночь войска РФ обстреляли Мировскую общину Никопольского района. Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Разбиты авто и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.

24 июля под вражеским ударом была Синельниковщина. К вечеру российская армия била из тяжелой артиллерии. В Великомихайловскую общину прилетело с десяток снарядов. Террористы целились в поле с пшеницей. Пожара удалось избежать, жертв нет.

Запорожская область: 70 ударов по 19 населенным пунктам области нанес враг за минувшие сутки. 59 артиллерийских обстрелов пришлись по Новояковлевке, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихатке и другим селам на линии фронта.

Кроме этого, зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобковому и Орехову, 2 РСЗО-обстрела по Степному и Новодаровке, а также 2 удара с БПЛА по Степногорску и Чаривному.

В результате вражеских обстрелов в Гуляйполе погибла 82-летняя женщина. Зафиксировано 21 разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района и Песчаное Чугуевского района. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелка Харьковского района, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное и Кисловка.

В результате вражеского обстрела с. Песчаное Купянского района поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и 2 женщины 31 и 48 лет. Состояние легкое, без госпитализации.

24 июля россияне из минометов обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Уничтожено имущество ГУ Нацполиции Луганской области. Пострадавших среди личного состава нет.

Луганщина: за прошедшие сутки вражеская авиация работала вблизи Белогоровки. От артиллерийского огня снова пострадали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 143 обстрела (690 снарядов).

Донетчина: за сутки по области 2 погибших (в том числе – десятилетний ребенок), 10 раненых (из них четверо – дети). Враг совершил 16 обстрелов населенных пунктов, применив авиаудары "КАБ-250", РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами, артиллерию.

Обстреляны населенные пункты: Авдеевка, Часов Яр, Лиман, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Дружковка, Курахово, с. Дружба, пгт Нью-Йорк, пгт Большая Новоселка. Повреждены 10 жилых домов (из них 5 – многоквартирных), 2 магазина, школа интернат, котельная, 3 гаража, здание депо, кафе.

Николаевщина: в понедельник враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 46 обстрелов (250 снарядов). Россияне попали в районы 27 населённых пунктов области; систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торгового помещения в Бериславском районе. В результате вражеского артиллерийского обстрела Берислава 2 человека получили ранения.