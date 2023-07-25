У "Слузі народу" відреагували на вояж Арістова: якщо Мальдіви підтвердяться, попросять з Ради

У фракції "Слуга народу" вивчають інформацію про вояж нардепа Юрія Арістова на Мальдіви, у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

Джерело: керівник фракції СН Давид Арахамія в Telegram

Пряма мова: "По ситуації з Арістовим.



- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.



- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію.



- у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату".

Що передувало: "Слідство.Інфо" повідомило, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

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Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем.

Нардеп не відповів на дзівнки журналістів. Його прессекретарка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

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Довідково: У 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували останню декларацію політика за 2020 рік. Дохід сім’ї склав трохи більше 9-ти мільйонів гривень. Крім того, у дружини депутата — Марини Арістової, колишньої ведучої та нинішньої мотиваційної ораторки — був Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Юрій Юрійович орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

До обрання у Верховну Раду Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів, зазначає "Слідство.Інфо".