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У "Слузі народу" відреагували на вояж Арістова: якщо Мальдіви підтвердяться, попросять з Ради

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 13:06
У Слузі народу відреагували на вояж Арістова: якщо Мальдіви підтвердяться, попросять з Ради
Юрій Арістов. фото з Facebook

У фракції "Слуга народу" вивчають інформацію про вояж нардепа Юрія Арістова на Мальдіви, у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

Джерело: керівник фракції СН Давид Арахамія в Telegram

Пряма мова: "По ситуації з Арістовим.

- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.

- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію.

- у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату".

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Що передувало: "Слідство.Інфо" повідомило, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем.

Нардеп не відповів на дзівнки журналістів. Його прессекретарка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

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Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Довідково: У 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували останню декларацію політика за 2020 рік. Дохід сім’ї склав трохи більше 9-ти мільйонів гривень. Крім того, у дружини депутата — Марини Арістової, колишньої ведучої та нинішньої мотиваційної ораторки — був Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Юрій Юрійович орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

До обрання у Верховну Раду Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів, зазначає "Слідство.Інфо".

Теми: Слуга народу
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