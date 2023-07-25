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В "Слуге народа" отреагировали на вояж Аристова: если Мальдивы подтвердятся, попросят из Рады

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 13:06
В Слуге народа отреагировали на вояж Аристова: если Мальдивы подтвердятся, попросят из Рады
Юрий Аристов. фото из Facebook

Во фракции "Слуга народа" изучают информацию о вояже нардепа Юрия Аристова на Мальдивы, в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.

Источник: руководитель фракции СН Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "По ситуации с Аристовым.

- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.

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- запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию.

- в случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата".

Что предшествовало: "Слідство.Інфо" сообщило, что заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

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Работники курорта подтвердили, что Аристов действительно был их гостем.

Нардеп не ответил на звонки журналистов. Его пресс-секретарь не смогла ответить на вопрос журналистов о том, где же сейчас находится ее руководитель - в Украине или еще на Мальдивах - и попросила прислать журналистский запрос.

Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Слідства.Інфо" получить ответы на присланные вопросы. В частности, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и была ли рабочей его поездка на Мальдивы.

Справка: В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа". Он является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Журналисты "Следствия.Инфо" проанализировали последнюю декларацию политика за 2020 год. Доход семьи составил чуть больше 9 миллионов гривен. Кроме того, у жены депутата Марины Аристовой, бывшей ведущей был Porsche Macan R4 II в 2019 году, а сам Юрий Юрьевич арендовал Range Rover в 2019 году. Согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас Юрий Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.

До избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов, отмечает "Слідство.Інфо".

Темы: Слуга народа
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