На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст
Вівторок, 25 липня 2023, 13:19
Рятувальники встановлюють механізовану переправу у Тячівському районі Закарпатської області, де напередодні обвалився міст.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.
Комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".
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Деталі: До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.
Нагадаємо:
- 24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.
- Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.
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