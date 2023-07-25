Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст

Альона Мазуренко Вівторок, 25 липня 2023, 13:19
На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст
фото ДСНС

Рятувальники встановлюють механізовану переправу у Тячівському районі Закарпатської області, де напередодні обвалився міст.

Джерело: пресслужба ДСНС 

Дослівно: "Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.

Реклама:

Комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".

Деталі: До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.

 
 
 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.
  • Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.

Теми: Закарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: