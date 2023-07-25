На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст

Рятувальники встановлюють механізовану переправу у Тячівському районі Закарпатської області, де напередодні обвалився міст.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.

Комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".

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Деталі: До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.

Нагадаємо:

24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.

Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.