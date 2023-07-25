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На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст

Альона Мазуренко Вівторок, 25 липня 2023, 13:19
На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст
фото ДСНС

Рятувальники встановлюють механізовану переправу у Тячівському районі Закарпатської області, де напередодні обвалився міст.

Джерело: пресслужба ДСНС 

Дослівно: "Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.

Комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".

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Деталі: До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.

 
 
 

Нагадаємо: 

  • 24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.
  • Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.

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Теми: Закарпаття
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