На Закарпатье устанавливают временную переправу на месте, где обвалился мост

Спасатели устанавливают механизированную переправу в Тячевском районе Закарпатской области, где накануне обвалился мост.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Личным составом ГСЧС проводятся мероприятия по подготовке места для установки тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 и подготовки съезда с дорожного полотна автомобильной дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" с обеих сторон моста.

Коммунальными службами осуществляется погрузка и подвоз песчано-гравийной смеси для подсыпки съезда на места установки механизированных мостов".

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Детали: К ликвидации последствий аварии привлечены 21 единица техники и 43 человека.

Напомним:

24 июля в Тячевском районе Закарпатской области обвалился мост. Сообщение автомобильной дорогой национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" остановлено.

По состоянию на утро 25 июля было известно о 5 пострадавших в результате обрушения моста, среди них двое детей.