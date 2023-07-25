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На Закарпатье устанавливают временную переправу на месте, где обвалился мост

Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 13:19
На Закарпатье устанавливают временную переправу на месте, где обвалился мост
фото ГСЧС

Спасатели устанавливают механизированную переправу в Тячевском районе Закарпатской области, где накануне обвалился мост.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Личным составом ГСЧС проводятся мероприятия по подготовке места для установки тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 и подготовки съезда с дорожного полотна автомобильной дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" с обеих сторон моста.

Коммунальными службами осуществляется погрузка и подвоз песчано-гравийной смеси для подсыпки съезда на места установки механизированных мостов".

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Детали: К ликвидации последствий аварии привлечены 21 единица техники и 43 человека.

 
 
 

Напомним:

  • 24 июля в Тячевском районе Закарпатской области обвалился мост. Сообщение автомобильной дорогой национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" остановлено.
  • По состоянию на утро 25 июля было известно о 5 пострадавших в результате обрушения моста, среди них двое детей.

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Темы: Закарпатье
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