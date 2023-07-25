На Закарпатье устанавливают временную переправу на месте, где обвалился мост

Спасатели устанавливают механизированную переправу в Тячевском районе Закарпатской области, где накануне обвалился мост.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Личным составом ГСЧС проводятся мероприятия по подготовке места для установки тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 и подготовки съезда с дорожного полотна автомобильной дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" с обеих сторон моста.

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Коммунальными службами осуществляется погрузка и подвоз песчано-гравийной смеси для подсыпки съезда на места установки механизированных мостов".

Детали: К ликвидации последствий аварии привлечены 21 единица техники и 43 человека.

Напомним:

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