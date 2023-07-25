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СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала на півночі України

Євген КізіловВівторок, 25 липня 2023, 18:38
СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала на півночі України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала шпигунку, яка допомагала РФ збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Повідомляється, що жінка працювала на головне управління російського Генштабу, більше відоме як ГРУ.

За вказівкою російської спецслужби вона приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України на північних рубежах України.

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Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

За наявними даними, загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

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Співробітники СБУ затримали фігурантку під час спроби передачі даних.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі жінка під вартою і повністю визнала свою вину.

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: РосіяшпигунствоЧернігівська областьвійна
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