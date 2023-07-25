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СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала на півночі України

Євген КізіловВівторок, 25 липня 2023, 18:38
СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала на півночі України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала шпигунку, яка допомагала РФ збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Повідомляється, що жінка працювала на головне управління російського Генштабу, більше відоме як ГРУ.

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За вказівкою російської спецслужби вона приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України на північних рубежах України.

Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

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За наявними даними, загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали фігурантку під час спроби передачі даних.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі жінка під вартою і повністю визнала свою вину.

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: РосіяшпигунствоЧернігівська областьвійна
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