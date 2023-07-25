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СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила на севере Украины

Евгений КизиловВторник, 25 июля 2023, 18:38
СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила на севере Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала шпионку, которая помогала РФ собирать разведданные о Силах обороны в Черниговской области.

Источник: сайт СБУ

Детали: Сообщается, что женщина работала на главное управление российского Генштаба, больше известное как ГРУ.

По указанию российской спецслужбы она тайно отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных рубежах Украины.

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Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Также она хотела выявить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

По имеющимся данным, захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

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Сотрудники СБУ задержали фигурантку при попытке передачи данных.

На основании собранных доказательств ей сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас женщина под стражей и полностью признала свою вину.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

 

Темы: РосcияшпионажЧерниговская областьвойна
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