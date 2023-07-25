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Захисники успішно відбили атаки біля Бахмута та Авдіївки: за добу 20 боєзіткнень

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 19:28
Захисники успішно відбили атаки біля Бахмута та Авдіївки: за добу 20 боєзіткнень
Фото: Getty Images

Протягом доби захисники успішно відбили атаки російських загарбників на Бахмутському та Авдіївському напрямках, авіація завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Повідомляється, що протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень. Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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