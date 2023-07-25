Генштаб обнародовал вечернюю сводку по ситуации на фронте, по состоянию на 25 июля 2023 года

В течение суток защитники успешно отбили атаки российских захватчиков на Бахмутском и Авдеевском направлениях, авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Сообщается, что в течение суток состоялось около 20 боевых столкновений. Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Семеновка Черниговской области; Вольная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

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На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобково и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.