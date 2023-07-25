Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб обнародовал вечернюю сводку по ситуации на фронте, по состоянию на 25 июля 2023 года

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 19:28
Генштаб обнародовал вечернюю сводку по ситуации на фронте, по состоянию на 25 июля 2023 года
Фото: Getty Images

В течение суток защитники успешно отбили атаки российских захватчиков на Бахмутском и Авдеевском направлениях, авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Сообщается, что в течение суток состоялось около 20 боевых столкновений. Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Семеновка Черниговской области; Вольная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобково и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW прокомментировал удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории

На фронте погиб экс-нардеп

Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Все новости...
война
СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила на севере Украины
Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы
В России повысили призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат
Последние новости
07:56
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
07:36
фотоВраг атаковал Днепропетровскую область ракетой, возник пожар
07:12
В Чаплинку привезли два грузовых автомобиля с трупами оккупантов – штаб
06:46
Под плотным огнем вражеской авиации защитники отбили атаки в районе Авдеевки – сводка
06:36
Цукерберг предложил дату боя с Маском
05:50
Военные США отреагировали на китайские и российские суда возле Аляски
04:52
На оккупированной Херсонщине россияне создали "школы" по фальсификации выборов – сопротивление
03:54
ISW прокомментировал удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории
02:58
Польша готовится к крупнейшему военному параду с 1989 года
02:30
Обновлено от 02:04Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
Все новости...
Реклама: